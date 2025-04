Una serata all’insegna della musica e del sociale. E’ il concerto in programma giovedì 3 aprile al teatro Curci di Barletta e che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Sul palco ci saranno i Sottosuono, band andriese sempre attiva sul fronte del sociale. L’iniziativa, organizzata dall’associazione “Rinascita”, con la direzione artistica di Oreste Scorcia ed il patrocinio del comune di Barletta, aiuterà la LILT nell’acquisto di un ecografo portatile per visite senologiche e urologiche.

Non resta dunque che dare il proprio contributo alla causa partecipando alla serata benefica del teatro Curci di Barletta. Posti disponibili con donazione volontaria. Porte aperte dalle 20.30, inizio spettacolo alle 21. Certamente da non perdere.

