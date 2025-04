Si terrà giovedì 3 aprile, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.30, l’open day di contrasto e prevenzione al GAP (Gioco d’azzardo patologico) organizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Asl Bt, diretto dal dott. Gianfranco Mansi.

L’open day si svolgerà ad Andria, in via Galleria Boccaccio n.24 ed a Barletta in piazza Principe Umberto dove saranno allestiti dei gazebo alla presenza di un’equipe multidisciplinare composta da psicologi ed assistenti sociali.

Come anche da indicazioni a livello nazionale, massima attenzione sarà posta sulla sensibilizzazione della fascia giovanile della popolazione che sarà raggiunta con la partecipazione di diverse scolaresche degli istituti superiori, già coinvolti nella visione dello dello short movie “Vincere Facile” con la regia di Alessandro Piva ed interpretato da Michele Santeramo.

In entrambe le sedi sarà distribuito del materiale divulgativo ed informativo volto ad illustrare i servizi GAP presenti sul territorio.