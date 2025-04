Il Gallipoli trova tre punti che significano salvezza, il Barletta incassa la terza sconfitta di fila e conferma, con la promozione in tasca da 40 giorni, di avere in testa soltanto la Coppa. Esiti dell’1-4 del Puttilli: giallorossi avanti di due reti con Della Rocca e Scialpi, Lattanzio accorcia poi l’autogol di Casella e Schirosi chiudono i conti.

LE FORMAZIONI

Ampio turnover nel Barletta. De Candia tiene a riposo Giambuzzi, Montrone, Lavopa e Lopez. Maglia da titolare per Massari in porta, Pinto, Casella e Parisi in difesa, Bayo e Leone in mezzo al campo, Rotondo in fascia e Dicuonzo sulla trequarti.

3-5-2 per il Gallipoli: regia a Scialpi, chiavi della difesa a Iborra, Ramirez è il riferimento avanzato con Prinari a supporto.

IL PRIMO TEMPO

3’ BARLETTA Subito pericoloso con Strambelli: cerca il gol olimpico dalla bandierina con il mancino, la difesa del Gallipoli si salva;

4’ BARLETTA Che sfrutta tanto i corner in avvio: ancora Strambelli disegna con il mancino, sulla sponda c’è Parisi. Buona la coordinazione, meno la mira;

7’10’’ BARLETTA Cerca la coordinazione Rotondo: rovesciata da buona posizione, pallone alto;

9’20’’ BARLETTA Ancora padroni di casa al tiro: mancino di Lattanzio dalla media distanza, pallone che scivola a un metro da palo;

14’10’’ GALLIPOLI che prova a farsi vivo dalle parti di Massari: il destro di Prinari da posizione angolata è di facile lettura;

Prinari cede poi il posto a Galloni;

23’50’’ BARLETTA protesta per questo colpo di testa di Lattanzio, che stacca su cross da sinistra di Turitto. Menendez salva, oltre la linea

35’40’’ GALLIPOLI che al primo vero tentativo passa: Della Rocca è più lesto a tutti a intervenire su un invito da destra e calcia forte. Destro che supera Massari, tocca la traversa e supera la linea. 0-1 al Puttilli;

44’05’’ RIGORE GALLIPOLI il Barletta scopre il fianco e i salentini ne approfittano: Scialpi imbuca per Avantaggiato, Pinto interviene così e lo atterra. Dal dischetto c’è Scialpi. Massari prova a imitare Staropoli a Giulianova ma tocca soltanto. 0-2;

IL SECONDO TEMPO

5’45’’ GOL BARLETTA Parte con uno spirito diverso il Barletta, che accorcia le distanze dopo sei minuti. Cross di Turitto, Menendez si esalta su Lattanzio, la difesa salva su Rotondo, ma è Lattanzio con una giocata astuta ed efficace a firmare l’1-2 da terra;

9’40’’ BARLETTA Padroni di casa a un passo dal pareggio con Dicuonzo: controllo e destro a giro, palo sfiorato;

11’45’’ GOL GALLIPOLI Immediata e letale la reazione del Gallipoli: sugli sviluppi di una respinta, la difesa è impreparata. Ne approfitta Benvenga, che calcia e trova la sfortunata deviazione di Casella. 1-3 al 57’;

19’20’’ BARLETTA che abbozza una reazione: Strambelli per Bayo, colpo di testa bloccato da Menendez;

31’10’’ GOL GALLIPOLI A chiudere la partita è Samuele Schirosi:Massari respinge con i pugni, il numero 77 al volo approfitta della porta vuota e firma il 4-1;

43’10’’ BARLETTA Nel finale il Barletta ci prova con Strambelli: mancino al volo su invito di Bernaoal, la deviazione di Bayo non trova la porta;

Non c’è più tempo. Biancorossi che chiuderanno il campionato domenica a Ginosa, prima di concentrarsi sulla finale di Coppa Italia Dilettanti con il Rovato Vertovse del 10 maggio. Possibile spostamento della sede da Teramo ad Ancona. Il Gallipoli festeggerà invece la permanenza nella categoria ospitando il Bisceglie.

IL TABELLINO DI BARLETTA-GALLIPOLI 1-4:

BARLETTA (3-4-1-2): Massari; Pinto, Casella, Parisi (42’ st Dibenedetto); Rotondo (15’ st Lobosco), Bayo, Leone (15’ st Bernaola), Turitto; Strambelli, Dicuonzo; Lattanzio (15’ st Scaringella). A disposizione: Staropoli, De Gol, Capuano, De Pinto, Mariani. Allenatore: De Candia.

GALLIPOLI (3-5-2): Menendez; Benvenga, Galan, Iborra (45’ st Cardinale); Sansò (45’ st Bentivoglio), Tarantino, Scialpi, Della Rocca (21’ st Schirosi S.), Avantaggiato (32’ st Bellino); Ramirez, Prinari (16’ pt Galloni). A disposizione: Centonze, Abbate, Olivetti, Schirosi A. Allenatore: Sportillo.

RETI: 36’ Della Rocca (G), 45’ rig. Scialpi (G), 6’ st Lattanzio (B), 12’ st aut. Casella (G), 31’ st Schirosi S. (G)

NOTE. Angoli: 4-1. Ammoniti: Parisi (B). Recupero: 2’-

ARBITRO: Saponaro di Foggia

ASSISTENTE 1: Bonavita di Foggia

ASSISTENTE 2: Loconte di Bari