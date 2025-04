«Il Coordinamento Belle Ciao Cgil Bat condanna con fermezza le scritte sessiste comparse nel bagno femminile del Liceo Classico “Casardi” di Barletta, recentemente adibito a toilette maschile. Non si tratta di semplice vandalismo, ma di un grave episodio di odio di genere, in un momento in cui la nostra società è già profondamente segnata da continui femminicidi». A parlare a nome del Coordinamento Belle Ciao è la segretaria CGIL BAT Rosa Sgaramella che condanna con fermezza quanto accaduto a Barletta.

«Esprimiamo piena solidarietà a studentesse e studenti che hanno denunciato l’accaduto e hanno manifestato stamattina davanti all’ingresso dell’istituto – spiega Sgaramella – La scuola ha il dovere di nominare la violenza, non minimizzarla, e di educare al rispetto e alla parità. Chiediamo un’azione chiara e decisa da parte delle istituzioni scolastiche e locali. Sui muri deve restare solo il rispetto. Non possiamo permetterci zone grigie, ambiguità o silenzi. Se toccano una, toccano tutte. Sui muri scriviamo rispetto, non violenza».