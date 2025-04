“Ora basta. Ogni giorno si registrano atti di intolleranza e aggressione ai danni delle donne. Non se ne può più. Il gruppo consiliare del Partito Democratico è fortemente indignato per quanto accaduto al Liceo Classico di Barletta”. Così la capogruppo Rosa Cascella e i consiglieri Lisia Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola.

“Questo ulteriore gravissimo episodio – affermano i dem – rappresenta un segnale preoccupante. Serve un impegno politico forte, affinché le relazioni tra uomini e donne, tra ragazzi e ragazze, siano sane e costruttive. Non possiamo arrivare a una contrapposizione che rischia di generare mostri, oggi o in futuro. Dobbiamo reagire. Siamo vicini ai ragazzi del Liceo Classico, che oggi, con grande coraggio, hanno dimostrato di non essere indifferenti e di saper rispondere anche a queste scritte ignobili, che devono essere rimosse immediatamente. Serve una reazione di tutta la città, è ora di dire basta”.