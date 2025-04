Si è concluso con un grande abbraccio l’incontro che si è tenuto in sala Giunta tra i bambini della 3^A e 3^B del VI^ circolo didattico Raffaele Girondi di via Zanardelli, accompagnati dai rispettivi docenti, e il Sindaco Cosimo Cannito.

In un clima cordiale condito dalla insaziabile curiosità dei ragazzi si sono susseguite numerose le domande dei piccoli cittadini su alcune problematiche che affrontano nel loro vivere quotidiano come cittadini in erba. Il Sindaco ha voluto conoscere le loro aspirazioni, ha descritto il suo impegno e ha parlato di comportamenti virtuosi e di tutte quelle piccole regole di educazione civica che loro devono seguire per rendere Barletta sempre più bella e vivibile oggi come domani.