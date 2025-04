Fa tappa a Barletta la campagna di prevenzione e sensibilizzazione “Truffe: non lasciarti raggirare”, promossa dalla Uil Pensionati Puglia con il patrocinio dell’Inps, per contrastare il crescente fenomeno delle truffe e dei raggiri ai danni degli anziani. L’appuntamento è fissato per giovedì 10 aprile alle ore 16:30 presso il CAM S. Francesco, in via Del Salvatore 48.

L’incontro rappresenta il quinto e penultimo appuntamento del tour regionale, che ha già fatto tappa a Cerignola, Galatina, Carovigno e Massafra, e si concentra ora sulla provincia Bat, tra le più colpite in Puglia da questo genere di reati.

Tra gli interventi previsti figurano quelli di Francesco Avitto, responsabile dell’Agenzia Inps di Barletta, Savino Filannino, comandante della Polizia Locale, e Tiziana Carella, segretaria generale della Uilp Puglia.

Secondo i dati diffusi di recente dai Carabinieri, nel solo primo trimestre del 2025 nella provincia Bat si sono già registrati 200 casi di truffe ai danni di persone anziane. Un numero preoccupante che si inserisce in un trend regionale allarmante.

«Troppo spesso gli anziani, soprattutto quelli soli e più vulnerabili, diventano vittime ideali di truffatori senza scrupoli. Questi episodi non causano solo danni economici, ma anche traumi psicologici profondi, talvolta con gravi conseguenze sulla salute» – spiegano gli organizzatori.

Uno degli obiettivi della campagna è incoraggiare le denunce, superando il sentimento di vergogna o paura che spesso blocca le vittime.

«Solo informando, formando e facendo rete si può davvero proteggere chi è più fragile», sottolineano ancora dalla Uilp.

L’incontro a Barletta sarà un’occasione concreta per educare gli anziani al riconoscimento dei rischi, spiegare le modalità più comuni delle truffe e soprattutto rafforzare il legame tra cittadini e istituzioni.