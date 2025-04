Bar.S.A. informa la cittadinanza che l’Eco Centro “Arcobaleno” sito in via Callano resterà chiuso per l’intera giornata di lunedì 21 aprile e altrettanto chiuso, nel solo turno pomeridiano, venerdì 25 aprile.

Si informa inoltre che il l’Eco Centro di Parco degli Ulivi, comprensivo del punto distribuzione buste, sarà chiuso nei giorni 21, 25 e 26 aprile. Si invitano i cittadini a programmare per tempo il conferimento dei rifiuti.