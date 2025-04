Sabato di Pasqua decisamente importante per la Grimal Futsal Barletta che affronterà al PalaBorgia il Real Molfetta nella finale playoff di Serie C1. Una sfida, la quarta in stagione contro la formazione ospite, che dirà tantissimo su quale sarà il futuro di questa squadra. Dopo aver battuto in semifinale il Volare Polignano 4-2, ci si appresta a disputare un’altra battaglia in casa, con due risultati su tre. Il passaggio del turno spianerebbe la strada per la fase nazionale e un eventuale salto di categoria. A tal proposito la società invita tutto il popolo barlettano a sostenere questi ragazzi verso un traguardo ambizioso ma vicinissimo. Appuntamento a sabato 19 aprile alle 16:00, coloriamo di bianco e rosso il palazzetto!