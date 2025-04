Su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in seguito alla

proclamazione del lutto nazionale di cinque giorni per la scomparsa del Sommo Pontefice

Francesco, a partire da oggi e fino al giorno della celebrazione delle esequie in programma

sabato 26 aprile, sarà disposto, presso la sede dell’Ufficio Territoriale del Governo di Barletta-Andria-Trani, in via Cialdini a Barletta, un registro di condoglianze per i cittadini che desiderino manifestare in forma diretta il proprio cordoglio.