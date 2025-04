Il Consiglio comunale di Barletta è convocato presso la Sala Consiliare ubicata al piano rialzato dell’ex Tribunale in Via Zanardelli, per Mercoledì 30 Aprile 2025 con inizio alle ore 9,30 in seduta di prima convocazione.

Ordine del giorno

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1262/2024 pronunciata dal Tribunale di Trani sez. Lavoro – Avvocatura. (Proposta 18)

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n.1558/2023, pronunciata dalla Corte di Appello di Bari in sede giurisdizionale (sezione II) – Avvocatura (Proposta 32)

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 295/2023 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta – Avvocatura. (Proposta 34)

Riconoscimento e presa d’atto del debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 69/2025 pronunciata dal Giudice di pace di Barletta – Avvocatura. (Proposta 41)