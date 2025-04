Neanche il maltempo ha fermato i fedeli riuniti in preghiera per Papa Francesco. Le cattedrali di Andria e di Barletta ieri sera hanno accolto i cittadini, visibilmente commossi e particolarmente partecipi al dolore per la perdita del Pontefice, scomparso al mattino dello scorso Lunedì dell’Angelo.

L’ufficio diocesano di Andria ha organizzato una veglia di preghiera per il Santo Padre che si è tenuta in contemporanea nella Cattedrale andriese, nella chiesa Madre di Minervino Murge e nella concattedrale San Sabino di Canosa di Puglia. Un modo pensato per coinvolgere le tre comunità che fanno parte della diocesi e a cui i fedeli hanno risposto presente. Gremita la cattedrale di Andria tra famiglie, anziani e giovani.

Anche l’Arcidiocesi di cui fa parte Barletta ha voluto organizzare un momento di preghiera. In questo caso un Santo Rosario in memoria di Papa Francesco voluto dall’Azione Cattolica. In tanti hanno preso parte all’iniziativa, nelle stesse ore in cui in Vaticano, nella Basilica di San Pietro, fedeli da tutto il mondo danno l’ultimo saluto alla salma di Bergoglio, prima dei funerali di sabato 26 aprile e l’ultimo viaggio verso la Basilica romana di Santa Maria Maggiore che ospiterà la tomba di Francesco. Ultima tappa che sarà accompagnata sempre dalla preghiera dei fedeli, da ogni parte d’Italia.

Il servizio.