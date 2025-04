In occasione della celebrazione del 25 Aprile, Festa della Liberazione, il Nucleo Guardia Ambientale Sezione di Barletta OdV ha preso parte alla cerimonia istituzionale con la consueta compostezza e profondo spirito civico. Un evento che quest’anno ha assunto un significato ancor più intenso e commosso, coincidendo con la scomparsa di Sua Santità Papa Francesco.

I volontari del Nucleo hanno voluto rendere omaggio alla memoria del Pontefice ponendo un nastro nero sulle proprie divise, gesto simbolico che testimonia il loro grande senso delle istituzioni e la sincera partecipazione al lutto collettivo che ha colpito il mondo intero.

Il Papa, da sempre voce profetica nella difesa dell’ambiente e promotore di un’ecologia integrale, è stato per il Nucleo una guida spirituale e morale. Il suo apostolato, espresso con forza nell’enciclica Laudato si’, ha rappresentato un faro per quanti — come i volontari del Nucleo Guardia Ambientale — ogni giorno si impegnano per la salvaguardia del Creato e per la tutela del bene comune.

La presenza alla cerimonia del 25 Aprile sottolinea ancora una volta il profondo attaccamento del Nucleo Guardia Ambientale ai valori fondanti della Costituzione, alla libertà e alla democrazia, principi che animano l’azione quotidiana dei volontari sul territorio. Un impegno silenzioso ma costante, fondato sul rispetto, la legalità e l’amore per l’ambiente e per la comunità.

In questo giorno di memoria e rinnovata coscienza civile, il Nucleo Guardia Ambientale rinnova il proprio servizio volontario con la consapevolezza che ogni gesto, ogni presidio, ogni azione a difesa dell’ambiente è anche un atto di libertà e di fedeltà ai più alti ideali della nostra Repubblica.