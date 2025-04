«Archiviata la pausa pasquale e ricomposta la maggioranza a suon di incarichi e spartizioni, Barletta si prepara al prossimo Consiglio Comunale del prossimo 30 aprile, dove si torna al solito, squallido spartito: debiti fuori bilancio e aumento della TARI a carico dei cittadini.

Mentre noi segnaliamo da anni le condizioni critiche della zona 167, ci teniamo a precisare – per par condicio del degrado – che anche il centro cittadino non è più “esente” dal malgoverno, come appreso in questi giorni da diversi servizi televisivi: tra alberi che pericolosamente cadono a causa di una manutenzione pressoché inesistente, erbacce, cumuli di sporcizia, presenza di ratti, e buche stradali che mietono vittime tra i pedoni, Barletta mostra in ogni suo angolo il segno dell’abbandono.

E ogni cittadino che cade, che si fa male, che finisce in causa per un marciapiede rotto, va ad alimentare quel caro, vecchio “grafico dell’indignazione”, che oggi segna un nuovo record: 53%, ovvero la media del tempo che il Consiglio dedica ai debiti fuori bilancio.

Nel frattempo, la Corte dei Conti ha sventolato il cartellino giallo alla città, certificando che al 31 dicembre 2024 Barletta aveva speso appena il 2% dei fondi PNRR (https://bitonto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/papca-g?p_p_id=jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=2&p_p_state=pop_up&p_p_mode=view&p_p_resource_id=downloadAllegato&p_p_cacheability=cacheLevelPage&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_downloadSigned=true&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_id=23367461&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_action=mostraDettaglio&_jcitygovalbopubblicazioni_WAR_jcitygovalbiportlet_fromAction=recuperaDettaglio).

Ma attenzione: l’amministrazione non è rimasta in silenzio. Ha risposto, sì, ma con una replica flebile e tecnicamente patetica, sostenendo che “in realtà” vi è stato un disguido nell’aggiornamento della piattaforma dedicata e che la percentuale aggiornata al marzo 2025 sarebbe del 31,7%.

Una cifra che dovrebbe farci sentire sollevati, ma che invece suona come un autogol clamoroso:

perché anche quel 31% – ottenuto solo dopo sollecitazioni e ritardi – resta una percentuale squalificante, a fronte delle emergenze e delle opportunità perse.

Un dato che parla da solo e che conferma l’inefficienza strutturale che noi cittadini denunciamo da anni.

Qualcuno ci accusa di essere “tuttologi”, quando, in realtà siamo più banalmente testimoni di un degrado che non risparmia nessuno: dal Parco dell’Umanità alle vie del centro storico, dai quartieri dimenticati alle zone turistiche, l’intera città è colpita da un pressapochismo istituzionalizzato.

La conclusione amara, autorevolmente certificata dalla Corte dei Conti, oltre che dalle telecamere, è che a Barletta, si spartiscono poltrone con rapidità e metodo, si discutono debiti con puntualità chirurgica, ma quando si tratta di spendere fondi per migliorare la città… la macchina si inceppa».

Il Presidente

Giuseppe Di Bari