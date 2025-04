Il prossimo 1° maggio 2025, la città di Barletta vivrà un intenso momento di fede e tradizione con l’apertura del mese mariano, dedicato a Santa Maria, madre della Speranza.

La giornata avrà inizio alle ore 17:00 presso il Santuario dello Sterpeto, con la celebrazione della Santa Messa. Al termine, una solenne processione accompagnerà la venerata icona della Beata Vergine Maria verso la città, lungo Via Trani, con due significative soste: la prima presso il Comando dei Vigili del Fuoco e la seconda alla Cementeria Buzzi Unicem, dove sarà reso un omaggio speciale alla Vergine.

Alle ore 19:30, presso lo Stabilimento Timac di Via Trani, si terrà l’accoglienza ufficiale dell’icona mariana. A riceverla saranno l’Arcivescovo S.E. Mons. Leonardo D’Ascenzo, il Capitolo Cattedrale, il clero cittadino, il sindaco Dott. Cosimo Cannito, le autorità civili e militari e tutta la comunità di Barletta.

La giornata culminerà alle ore 20:00 in Piazza XIII Febbraio 1503, con la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo. Al termine della Messa, la processione proseguirà verso la Basilica di Santa Maria Maggiore, attraversando Corso Cavour, Corso Garibaldi e Via Duomo, per rinnovare l’affidamento della città alla sua Protettrice.

Con fervore e devozione, la comunità è invitata a partecipare numerosa, accogliendo l’invito a volgere lo sguardo misericordioso a colei che è madre di speranza.