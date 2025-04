Un 1-26 che lascia spazio a pochissime interpretazioni, se non per interrogarsi su realtà che continuano a iscriversi a campionati di competenza, salvo poi affrontarli senza alcun mordente e completamente rimaneggiate.

Due le note a margine dell’1-26 a Molfetta, sponda Molfetta Sportiva, che ha avvicinato ulteriormente l’Audace Barletta all’Eccellenza, non ancora matematica per meriti di un’ottima Virtus Mola (0-4 a San Severo), a cui vanno comunque i complimenti per il torneo di Promozione disputato. In primis, i soli due punti a tre giornate dalla fine che separano la corazzata di Maffucci dal quinto livello del calcio italiano e che potrebbero arrivare domenica prossima nel match casalingo con il Borgorosso Molfetta.

In secundis, ma questo dato interessa più gli amanti delle statistiche, è che con i 10 gol realizzati nel solo match con la Molfetta Sportiva a contendersi la vetta della classifica marcatori ci sarà anche Vito Morra. Il forte attaccante cerignolano, arrivato a stagione in corso dal Vittoria, è a 28 reti realizzate, due in meno di Lorusso e cinque in meno del capocannoniere Fieroni, ora in forza al Mola (fino a gennaio a Capurso ndr). Verdetto ormai solo rimandato per il club barlettano, pronto a ritornare in Eccellenza dopo cinque anni.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto Nunzia Filannino