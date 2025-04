La costa Adriatica protagonista nell’indice del clima 2025 reso noto dal Sole 24 ore. Secondo il noto quotidiano infatti, la città di Barletta sarebbe al secondo posto in classifica, tra capoluoghi di provincia, per miglior clima, dietro solamente alla città di Bari.

La graduatoria, a cui contribuiscono le performance di 15 parametri meteo, racconta quali sono le città con il clima migliore e in grado di offrire un maggiore benessere a chi vive sul territorio. Per la ”Città della Disfida” 733,2 punti con una crescita di 1,3 punti rispetto allo scorso anno, a +0,4% su Pescara che si issa al terzo posto +17% su Livorno quarta, in rappresentanza del mar Tirreno. In chiusura di classifica c’è Caserta, preceduta da Terni, dalle province del nord-ovest (Asti e Alessandria), Cremona, Parma, Piacenza e Reggio nell’Emilia.

A cura di Giacomo Colaprice