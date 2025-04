L’Amministrazione comunale di Barletta ha previsto per il prossimo 1° Maggio, Festa del lavoro, l’apertura dei beni culturali cittadini. A Palazzo Della Marra, sede della Pinacoteca “Giuseppe De Nittis”, insieme all’esposizione permanente è visitabile la mostra temporanea “Ricerca e tutela nella Pinacoteca De Nittis. Scoperte e prospettive“, allestita in collaborazione con la Soprintendenza BAT. Il Castello offre invece l’opportunità di ammirare gallerie antiche e collezioni di opere pittoriche custodite nel Museo Civico e i suggestivi reperti del Lapidarium.

Dal 1° Maggio entra in vigore l’orario estivo per l’accesso ai beni culturali, con orario continuato dalle 10 alle 20 (chiusura biglietterie alle 19.15) per Castello e Pinacoteca De Nittis, mentre la Cantina della Sfida sarà visitabile, con ingresso libero, dalle ore 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.

Info: Palazzo Della Marra 0883 538372, Castello 0883 578621, Info-Point Turistico 0883 331331.