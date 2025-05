L’Amministrazione comunale di Barletta, sottolineando il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, aderisce al “Maggio dei Libri” 2025, campagna nazionale promossa dal Ministero della Cultura e dal Centro per il libro e la lettura. Intelleg(g)o è il tema della quindicesima edizione che sottolinea l’insostituibile valore della lettura come strumento che forma e affina il pensiero, modella intelligenze, ispira ideali puntando al coinvolgimento di coloro che solitamente non leggono.

Per il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito e l’Assessore alla Cultura Oronzo Cilli il “Maggio dei libri” è “Un qualificato cartellone di richiamo culturale, inclusivo, intergenerazionale. Come sottolineato dai promotori, rappresenta una palestra mentale in grado di condurre i lettori oltre la superficie delle cose sviluppando consapevolezza e senso critico. Da apprezzare, sul piano organizzativo, il dinamismo della biblioteca comunale: onora Barletta, riconosciuta Città che legge”.

Location di debutto e congedo del programma corrente la ex Cantina Sperimentale (presso la Palazzina Reichlin), rispettivamente il giorno 3 alle ore 17 con “Natura primeva: ritorno ai primi sapori”, laboratorio esperienziale sul confort food a cura dell’agronoma Emanuela Dargenio (collabora Euro & Promos) e il 31 alle 18 per l’incontro con Nino Vinella, autore del libro “A tavola con De Nittis italien, peintre, gourmet (e i suoi amici)”, in collaborazione con Archeoclub d’Italia.

Numerosi eventi della rassegna saranno programmati a Palazzo San Domenico, nella Biblioteca di Comunità, dove autrici e autori presenteranno le loro recenti pubblicazioni. In dettaglio: “Prima di essere principi” di Niccolò Agliardi (il 7 alle 17.30 in collaborazione con l’Associazione culturale “Letti di piacere” e il gruppo culturale “Amici in biblioteca”); “Online: guida ai rischi del web!” di Luca Volpe (il 12 alle 17.30. Collabora il Presidio del libro); “Carissima dottoressa” di Anna Caiati (il 13 alle 17.30 d’intesa con il Centro Studi Barletta in rosa); “Manifesto per un umanesimo musicale. Letteratura musicale concentrazionaria, ricerche e visioni, Cittadella di Barletta” di Francesco Lotoro (il 14 alle 17.30 in collaborazione l’Istituto di letteratura musicale concentrazionaria); “Giornalista di qualità. Il primo codice deontologico della giornaliste e dei giornalisti” di Michele Partipilo (il 15 alle 17.30); “Farestoria: una discussione intorno al mestiere di storico” di Francesco Panarelli, Victor Rivera Magos e Francesco Violante (il 17 alle ore 17. Collabora l’Associazione Centro Studi Normanno Svevi); “La dolce battaglia” a cura di Clara Esposito, Teresa Dibenedetto Dell’Aquila e Marcella Dicuonzo (il 26 alle ore 17); “Il complesso della SS. Trinità e la Caserma Stennio di Barletta sede dell’Archivio di Stato” di Renato Russo (il 27 alle ore 17, collabora l’Editrice Rotas) e infine “Il sogno di Raffà”, di Maria Antonietta Binetti (il 28 alle 17.30, ancora in collaborazione con Rotas).

Ancora Palazzo San Domenico ospiterà, a cura di Euro & Promos, sia le letture animate per piccoli “Coccole di storie” (l’8 alle ore 17) che l’incontro “Prima si cresce poi si nasce” con l’osteopata Michele Doronzo (il 10 alle ore 10) e, infine, il 20 alle ore 17, la lettura del libro “Eraclio fra storia e leggenda”, a cura di Palma Piccolo e Clara Esposito non senza la collaborazione con Rotas.

Un tris di appuntamenti targati “Euro & Promos” animerà la sezione ragazzi “Aylan Kurdi” presso il Parco dell’Umanità: si tratta delle letture animate “Cuore di mamma” e “Librarte”, rispettivamente programmate il 10 e il 31, entrambe alle ore 17, intervallate da “Il teatro di carta: racconti che incantano”, attività di teatro Kamishibai alle ore 17 del 19. Nella Sala Rossa Palumbieri del Castello doppio evento firmato Punto Einaudi: si tratta degli incontri con gli autori dei libri “Malbianco” (Mario Desiati) e “Ci sono anch’io” (Annalisa Strada), il 21 e 22 entrambi alle ore 9.

Completano Intelleg(g)o una mostra bibliografica allestita in collaborazione con la locale sezione della Società di Storia Patria presso la propria sede di corso Garibaldi (dal 17 al 24) e la tradizionale “Notte in biblioteca” con spettacoli e attività didattiche giovanili presso la biblioteca comunale “Loffredo”, nel Castello, il 24 e 25 dalle ore 21, in collaborazione con “Euro & Promos”.