Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma dell’assessora regionale ai Trasporti, Debora Ciliento, in merito alla questione sicurezza nella BAT, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca:

«Nei suoi anni di pontificato Papa Francesco ha indicato più volte la strada della non violenza come l’unica da seguire. A pochi giorni dalla sua morte e all’indomani dell’ennesima vittima, questo suo insegnamento torna a essere un grido di allarme.

Nel giro di pochi anni la città di Barletta sta piangendo in queste ore la sua terza vittima in un clima di terrore e di paura. Dal punto di vista delle indagini saranno le forze dell’ordine a chiarire quanto successo, ma non possiamo fare finta che nulla stia accadendo nelle nostre città. È sotto gli occhi di tutti che la cultura dei veri valori sta lasciando il posto a un materialismo sempre più diffuso, soprattutto tra i giovani. E questo non possiamo permetterlo. I falsi modelli e gli esempi sbagliati invadono sempre di più le vite dei ragazzi, causando una degenerazione culturale che porta a perdere il contatto con quello che realmente conta.

Abbiamo bisogno di riscoprire e soprattutto riappropriarci di parole quali “legalità”, “rispetto” e non possiamo restare indifferenti rispetto a quanto sta emergendo nella provincia Bat in cui l’illegalità prevale in diverse situazioni. È lo Stato che deve dare le risposte ed è necessario che ognuno decida da che parte stare. Non dobbiamo aver paura di dare voce ai sogni e alle speranze che devono alimentare la nostra terra, ma servono azioni concrete. Tutte le istituzioni e le realtà sociali hanno la responsabilità di mettere in atto modelli che disegnino comunità attente, capaci di prendersi cura delle persone. È necessario costruire reti sociali capaci di testimoniare continuamente la cultura della legalità, è necessario proporre modelli positivi che diventino un faro per le nuove generazioni. Educare ai veri valori è il compito che tutti noi abbiamo: lo studio, l’impegno, l’onestà, la non violenza sono alla base di percorsi di Pace e Giustizia».