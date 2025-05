27 vittorie in 32 partite, 4 pareggi e 1 sola sconfitta. Miglior attacco con 134 gol e miglior difesa con sole 24 reti subite. Un ruolino straordinario per una squadra che, della ”Promozione”, aveva ben poco. Un ruolino straordinario per una squadra che, nella giornata del 4 maggio 2025, ha potuto finalmente festeggiare un meritato ritorno in Eccellenza, a cinque anni di distanza dall’ultima partecipazione.

Non ha fatto sconti al Borgorosso Molfetta, l’Audace Barletta, pur essendo passato in svantaggio inaspettatamente dopo un avvio assolutamente dominato. La doppia autorete propiziata da D’Onofrio tra fine primo tempo e inizio ripresa ha spianato la strada a un secondo tempo di assoluto controllo. A timbrare il cartelllino due volte, per il definitivo 4-1, è stato Gianni Lorusso, che si contenderà fino all’ultima giornata la classifica marcatori con il molese Davide Fieroni (33 per Fieroni, 32 per Lorusso ndr). Al fischio finale, gioia incontenibile per il sodalizio barlettano, che ha festeggiato il quarto salto di categoria consecutivo, e per la corazzata allenata da Roberto Maffucci, visibilmente commosso al fischio finale. Nel prossimo campionato di Eccellenza pugliese 2025/2026, che si preannuncia altamente competitivo, ci sarà anche l’Audace Barletta.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto di Nunzia Filannino