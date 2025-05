Dora Lacerenza è la prima donna eletta segretaria generale della Flai Cgil Bat dall’assemblea generale riunitasi a Barletta presso la sala riunioni “La Verde Giada”, alla presenza della segretaria organizzativa della Flai Cgil Nazionale, Tina Balì, del segretario generale della Flai Puglia, Antonio Ligorio e del segretario generale della Cgil Bat, Michele Valente, succede a Gaetano Riglietti.

Dora Lacerenza, 50 anni, di Barletta, laureata in economia e commercio, inizia il suo impegno sindacale nel lontano 2011 iscrivendosi alla Flai, per poi essere eletta RSA in un’azienda dell’industria alimentare del suo comune, successivamente componente dell’Assemblea Generale della Flai Bat, fino ad arrivare a ricoprire ruoli di componente di segreteria nella Flai e nella Cgil Bat.

La neo segretaria nella sua relazione programmatica ha ringraziato “le delegate e i delegati, le compagne e i compagni del territorio con i quali è cresciuta sindacalmente in tutti questi anni passati”.

Lacerenza ha posto l’attenzione anche sulla capacità del segretario generale uscente Gaetano Riglietti “di saper fare squadra affrontando, di volta in volta, difficili sfide ottenendo importanti risultati che, però, non possiamo definire traguardi poiché, oggi più che mai, siamo convinti che non dobbiamo abbassare la guardia e che occorre fare ancora tanto lavoro; a partire dalla campagna referendaria per i 5 SI”.

Tutto il mandato di Lacerenza la vedrà impegnata insieme all’intera Flai Cgil in un autentico gioco di squadra. L’assemblea generale ha anche eletto Roberto Dargenio quale componente di segreteria.