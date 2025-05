Non riesce il secondo Triplete di Eccellenza in tre anni al Barletta, sconfitto nella finale di Teramo. Il gol di Bernaola ha l’effetto di illudere i quasi 4000 tifosi biancorossi arrivati in Abruzzo. Nella ripresa arriva la rimonta della Rovato Vertovese per l’1-3 finale nazionale di Coppa Italia Dilettanti. Gli highlights di Telesveva.

Al fischio finale è stato tempo di bilanci per i biancorossi. L’allenatore Pasquale de Candia ha parlato anche di futuro.

“Pagato lo stop, ma contento per la stagione. L’anno prossimo budget importante per un ruolo da protagonista in D”. Così il presidente del Barletta Marco Arturo Romano.

Tanta emozione ma anche complimenti per lo spettacolo offerto dalla tifoseria biancorossa nella voce dell’allenatore dei lombardi, Marco Bolis.

Saranno celebrati lunedì prossimo alle cinque del pomeriggio nella chiesa dedicata alla Santissima Trinità di Barletta, i funerali di Francesco, il bimbo di quattro anni morto lo scorso 5 maggio dopo essere caduto dalla biciletta guidata dal padre. La tifoseria del Barletta lo ha ricordato con uno striscione affisso sugli spalti dello stadio Bonolis di Teramo.