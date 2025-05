Riceviamo e pubblichiamo la nota diffusa dai consiglieri e dalle consigliere comunali del Partito Democratico di Barletta/Coalizione Civica “Emiliano Sindaco di Puglia” in merito alla richiesta di ritirare la proposta di intitolazione di una strada di Barletta a Sergio Ramelli.

«È nota la posizione assunta pubblicamente da oltre 50 tra associazioni, comitati, partiti ai quali si sono aggiunti numerosissimi singoli cittadini sulla proposta all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di oggi per l’intitolazione di una strada al militante del Fronte della Gioventù, Sergio Ramelli ucciso in nel 1975 a Milano: ritirare la proposta. Questa proposta è stata ritenuta, infatti, oltre che surreale, inutile in un momento così difficile per la nostra Città alle prese con numerosi problemi e che, ora più che mai, non può permettersi di dividersi su queste questioni che avrebbero potuto essere affrontate, eventualmente, attraverso i numerosi istituti di partecipazione di cui dispone il nostro Comune».

«I Consiglieri comunali di opposizione, condividendo la battaglia promossa democraticamente dalle associazioni, dai comitati e dalle altre forze politiche non presenti in Consiglio Comunale, per scongiurare ogni tentativo di revisione storica e consapevoli che queste iniziative promosse dalla destra stanno riportando il Paese ad uno scontro che caratterizzò proprio gli anni settanta e che fu sconfitto da tutte le forze democratiche, non voteranno tale proposta e non saranno nemmeno disponibili a “barattare” tale intitolazione con altre».