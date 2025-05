“Cari concittadini,

A seguito di segnalazioni da parte dei rappresentati del Comitato di Via Donizetti e Rossini in merito al transito dei mezzi pesanti nonostante i divieti presenti, è stato dato mandato al Comando di Polizia Locale di potenziare i controlli, già in essere, per sanzionare i conducenti che non rispettano i divieti apposti nelle vie Donizetti, Pizzetti, Traetta, Paisiello, Mercadante, Ponchielli e Rossini.

Il piano operativo della Polizia Locale ha già portato ad un aumento delle sanzioni previste dal Codice della strada.

Invito tutti i cittadini a collaborare segnalando eventuali situazioni sospette o irregolari così come ha fatto il Comitato di Via Donizetti e Rossini perché non possiamo tollerare ulteriormente il mancato rispetto dei divieti, peraltro ben visibili, e il passaggio di veicoli di grandi dimensioni su strade non idonee con conseguenti danni alle infrastrutture e rischi per la sicurezza di pedoni e automobilisti.

È fondamentale agire insieme per mantenere il nostro territorio sicuro, pulito e vivibile.”