La Commissione Elettorale comunale di Barletta, composta dal Sindaco Cosimo Cannito Presidente e dai Consiglieri comunali Michela Diviccaro, Ruggiero Fiorella e Vito Tupputi, presenti il Segretario Generale, il Responsabile dell’Ufficio Elettorale e gli operatori del Servizio Sistemi, Reti e Infrastrutture Tecnologiche-CED si è riunita in seduta pubblica a Palazzo di Città per la nomina degli scrutatori che opereranno durante le prossime elezioni referendarie dell’8 e 9 Giugno 2025.

Preliminarmente la Commissione decide all’unanimità di effettuare le nomine a mezzo sorteggio.

La procedura di sorteggio-estrazione è stata effettuata utilizzando la piattaforma Apkappa s.r.l. Smart Technologies di Reggio nell’Emilia. L’estrazione è avvenuta in maniera completamente casuale non consentendo in alcun modo la possibilità di indirizzare i nomi da estrarre.

Gli scrutatori sorteggiati e quindi nominati sono stati in totale 314 (3 per ciascuna delle previste 104 sezioni ordinarie + 2 per la sezione speciale).

Ulteriori 100 nominativi di cittadini sorteggiati costituiscono la graduatoria degli scrutatori supplenti.

Inoltre è stata sorteggiata una ulteriore graduatoria di supplenti tra coloro che avevano presentato domanda di inserimento come da avviso pubblicato sul sito internet del Comune di Barletta, dando seguito al suggerimento della Prefettura.