Compie 30 anni l’associazione barlettana Osservatorio “Giulia e Rossella”. Anni di lotte, di avanguardia, di difesa delle donne dalla violenza. Un impegno nato nella ferma volontà di un gruppo di donne socie fondatrici, in primis dalla presidente Tina Arbues e dall’avvocato Cristina Capurso. Si festeggia oggi un traguardo importante che a ben guardare dimostra il successo di una sfida partita in sordina.

Dal 1995 l’associazione femminile si è riconosciuta per un costante impegno di divulgazione, formazione, aiuto legale, sostegno alle donne in difficoltà, divenendo un punto di riferimento per tutte, troppe donne vittime di violenze anche tra le mura domestiche. Una terribile realtà svelata dai tanti casi rivoltisi alle volontarie di quest’associazione. Mai è mancato il loro sostegno per la diffusione della cultura della nonviolenza di genere e del rispetto, anche tra i più giovani, grazie all’importante lavoro di prevenzione svolto nelle scuole della provincia.

Ma la svolta è arrivata nel 1999, con la gestione del primo Centro Antiviolenza di Barletta in piazza Aldo Moro, centro tutt’oggi attivo, il Comune mise a disposizione i locali di piazza Aldo Moro, riconoscendo il valore pionieristico di un gruppo di donne attiviste che negli anni si sono impegnate per il cambiamento culturale della nostra comunità: fu la lungimiranza dell’allora sindaco Francesco Salerno a promuovere l’attività che diventa uno dei fiori all’occhiello del territorio, soprattutto in quegli anni. Infatti, parlare oggi di tematiche come la violenza di genere o il bullismo appare scontato è doveroso, ma trent’anni fa la storia era ancora da scrivere. Il costante impegno di quelle donne, che è andato ben oltre il normale impegno lavorativo, si è più volte confrontato con le istituzioni locali come il Pronto Soccorso e negli ultimi anni con la Regione Puglia, continuando ad esprimere diversi servizi in nome dell’uguaglianza. Nel 2021 è nato anche il Centro Antiviolenza di via d’Aragona 143 (piano terra), questo gestito in autonomia dall’associazione che ha anche inaugurato lo sportello per affrontare il bullismo e il cyber bullismo; inoltre, sono partiti gruppi di “autoaiuto” per promuovere attività motorie per il benessere psicofisico, proprio nelle prossime settimane saranno attivate delle sessioni di yoga mamma-bambino.

In questi tre decenni si è favorita una maggiore consapevolezza della problematica, perciò la cittadinanza deve essere grata. Da registrare oggi E l’abbassamento dell’età anagrafica dell’utenza resa possibile grazie ad una costante attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado, che favorisce un riconoscimento tempestivo di comportamenti prevaricanti nelle relazioni affettive. Ricordiamo che i giorni di apertura del CAV comunale sono il lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 13; martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16 alle 19; il sabato dalle ore 10 alle 13. Il CAV di via F. d’Aragona è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9/12 alle ore 16/19. Numeri di telefono: 3803473374 – 3887504780 – 0883414659