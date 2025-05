I gruppi di opposizione in consiglio comunale del Partito Democratico, di Coalizione Civica e della lista Emiliano sindaco di Puglia, denunciano la mancata condivisione da parte del presidente del Consiglio comunale Marcello Lanotte, con l’ufficio di presidenza del Consiglio Comunale, per la precisione nelle ultime due convocazioni, per quel che riguarda le decisioni che attengono l’esercizio delle proprie funzioni in relazione alla convocazione delle conferenze dei capigruppo, conseguentemente, delle convocazioni del consiglio comunale e dai comportamenti avuti in consiglio comunale.

In attesa che siano ristabiliti i consueti rapporti di collaborazione istituzionale, inspiegabilmente interrotti, e in attesa di ricevere spiegazioni in merito dal presidente del consiglio comunale, non riteniamo di partecipare alle riunioni delle conferenze dei capigruppo, venendo meno il clima di serenità e condivisione che tale istituzione deve rappresentare a garanzia dell’intero consiglio comunale e della città tutta.