In occasione del 25° anniversario del martirio di Padre Raffaele Di Bari, missionario ucciso in Uganda il 1° ottobre 2000, la comunità di Barletta si riunirà per una serata di memoria e riflessione presso il Teatro Curci.

L’evento, promosso dagli uffici diocesani “Cultura e comunicazioni sociali”, “Ufficio scuola – servizio per l’insegnamento della Religione cattolica” e “Ufficio evangelizzazione e cooperazione tra i popoli – Centro missionario diocesano ‘Padre Raffaele Di Bari, Loribamoi’” con il patrocinio della Città di Barletta, si terrà domenica 25 maggio 2025.

La serata prevede la presentazione del racconto illustrato Ndoto ya Raffà – Il sogno di Padre Raffaele Di Bari, scritto da Maria Antonietta Binetti e pubblicato da Editrice Rotas nel 2025.

Interverrà Don Ferdinando Cascella, direttore del Centro Missionario Diocesano “Loribamoi”, per condividere il messaggio e l’eredità spirituale del missionario.

Seguirà un reading teatrale a cura della stessa autrice, Maria Antonietta Binetti, con la partecipazione di Don Enzo Misuriello, Maurizio Di Palma, Emanuele Calabrese e Nicole Mantellini.

Le letture saranno accompagnate dalle note di Maria Musti al pianoforte e di Andre Riefolo al violino.

La serata si concluderà con la premiazione dei vincitori del 12° Concorso “Il Grande Ulivo di Godland”, dedicato ai ragazzi delle scuole. A condurre l’evento sarà Floriana Tolve.

L’apertura delle porte è prevista per le ore 18:00 e l’inizio dello spettacolo alle 18:30.