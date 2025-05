Non c’è ancora l’accordo tra la SSD Barletta 1922, capeggiata dal presidente Marco Arturo Romano, e il ”gruppo Audace” detentore delle quote dell’Audace Barletta. Nonostante i buoni rapporti e i fitti dialoghi, le parti non avrebbero ancora raggiunto un accordo per la possibile cessione del 50% delle quote societarie del Barletta.

Romano ha comunque precisato che, in caso di mancata intesa, andrebbe comunque avanti con le proprie risorse e le sponsorizzazioni per allestire una rosa competitiva che, salvo clamorosi intoppi, sarebbe guidata da Nicola Ragno. La volontà delle parti, ad ogni modo, è quella di chiudere la trattativa, in senso positivo o negativo, a stretto giro. Giovedì in tal senso potrebbe essere un giorno importante ai fini dell’immediato futuro biancorosso.

A cura di Giacomo Colaprice