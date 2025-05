È stata una mattinata all’insegna della gioia, del movimento e della crescita quella vissuta dai bambini dell’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” al Pala Borgia, in occasione della manifestazione “Piccoli Eroi a Scuola”. Il progetto, rivolto ai bambini di cinque anni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, ha coinvolto numerose sezioni del territorio in una giornata ludico-educativa di grande valore.

Il Pala Borgia si è trasformato in un vivace campo da gioco, dove i piccoli “eroi” hanno potuto mettersi alla prova in percorsi motori, attività ludiche e dinamiche di gruppo pensate per sviluppare le abilità di base e favorire la socializzazione. L’evento è stato coordinato dalla scuola capofila “Girondi” di Barletta, da sempre in prima linea nella promozione dell’attività motoria nella scuola dell’infanzia.

Grande soddisfazione è stata espressa dalla Dirigente Scolastica dell’I.C. “Pietro Mennea”, prof.ssa Gabriella Catacchio, che ha voluto sottolineare il significato profondo dell’iniziativa:

«”Piccoli Eroi a Scuola” non è solo un progetto motorio, ma un vero e proprio percorso educativo. Attraverso il gioco e il movimento, i bambini imparano a collaborare, a rispettare le regole e a scoprire se stessi. È meraviglioso vederli affrontare le attività con entusiasmo e spensieratezza. Un sentito ringraziamento va alle insegnanti, alle famiglie e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento».

A coordinare il progetto per l’I.C. “Pietro Mennea” è stata l’insegnante Grazia Cilli, referente per la scuola, che ha raccontato con emozione l’esperienza vissuta:

“Vedere i nostri alunni così coinvolti e felici è la conferma di quanto queste attività siano fondamentali. Ringrazio tutto il team per l’impegno e la passione con cui è stato portato avanti il progetto».

Un appuntamento, quello con “Piccoli Eroi a Scuola”, che continua a dimostrarsi vincente nel coniugare educazione, gioco e benessere, facendo della scuola un luogo in cui si cresce insieme, passo dopo passo… o, meglio, gioco dopo gioco.