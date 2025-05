Tre giornate di colori, partecipazione e fantasia hanno trasformato il plesso “Rodari” dell’I.C. “Pietro Mennea” in un laboratorio vivo di emozioni, relazioni e scoperta, in occasione del “Senza Zaino Day 2025”.

Famiglie, alunni e docenti si sono ritrovati insieme per dare forma e voce al tema nazionale di quest’anno: “Rompere gli schemi col gioco”, un invito a riscoprire il valore profondo del gioco come strumento educativo, relazionale e trasformativo.

«Il gioco è stato il ponte perfetto tra mondi diversi: generazioni, culture, linguaggi», ha affermato la Dirigente scolastica Gabriella Catacchio. «Abbiamo visto famiglie e bambini costruire insieme esperienze significative. È questa la scuola che vogliamo: libera, viva e aperta».

Infanzia: emozioni senza confini. Le attività hanno preso il via con i più piccoli della Scuola dell’Infanzia, coinvolti in percorsi ludico-espressivi pensati per ogni fascia d’età, grazie alla guida delle fiduciarie di plesso Raffaella Caldarola e Teresa Porcelluzzi. I bambini di tre anni hanno creato insieme alle mamme un grande cuore colorato, ispirandosi al libro “Io gomitolo, tu filo”, simbolo del legame tra scuola e famiglia. I quattrenni hanno vissuto un tenero momento di condivisione, leggendo insieme “L’ingrediente segreto” e impastando una ricetta che ha unito affetto, creatività e partecipazione. Primaria: tra tradizione e innovazione. La Scuola Primaria ha declinato il tema del gioco in chiave esperienziale, combinando attività tradizionali e stimoli innovativi: le classi prime hanno riscoperto i giochi del passato come “1, 2, 3 stella”, “la campana” e “il fazzoletto”, promuovendo socialità e memoria collettiva; le seconde hanno danzato attraverso l’Europa con coreografie popolari e giochi ritmici, esaltando la musica come linguaggio universale; le terze si sono immerse in arte, lettura e scrittura creativa. Con l’aiuto dei genitori, hanno realizzato un coloratissimo prato fiorito accompagnato da poesie originali, chiudendo con una merenda a base di frutta. Un momento particolarmente sentito è stato l’incontro con l’autore Cristò, incentrato sul libro “L’estate in cui sparirono i cani”. Dopo il dialogo, anche i genitori sono stati coinvolti in un vivace quiz letterario.

«Il Senza Zaino Day è l’espressione più autentica del nostro approccio educativo», ha spiegato Angela Balestrucci, referente del progetto. «Ogni attività è pensata per attivare nei bambini curiosità, desiderio di partecipazione e capacità di relazione. È un vero patto educativo che coinvolge tutta la comunità scolastica». Un’esperienza collettiva di crescita, bellezza e inclusione, che ha dimostrato ancora una volta la forza della scuola quando si apre al territorio, al dialogo e al cuore dei bambini.