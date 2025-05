Barletta è pronta ad accogliere 7 nazioni: da ieri 23 fino a domani 25 maggio al Paladisfida “Mario Borgia” è in programma la “Barletta Challenge Cup 2025” di Taekwondo Itf. La struttura da oltre 3mila posti diventerà l’epicentro del Taekwondo internazionale per la nuova edizione dell’open aperto ai club di Italia, Ucraina, Grecia, Moldavia, Spagna, Bosnia-Erzegovina ed Estonia.

L’evento, promosso dalla Ssd Federico II di Svevia di Barletta in sinergia con Fitsport–Federazione Italiana Taekwondo Itf, proporrà tre giorni di gare tra combattimento (sparring) e forme (pattern) con oltre 600 iscrizioni previste, dai cadetti alle cinture nere senior.

«Portare sette nazioni a Barletta è un sogno che si avvera – racconta il presidente della Federico II di Svevia, Ruggiero Lanotte -. Vogliamo che la Challenge Cup diventi un appuntamento fisso del calendario europeo e un volano per il turismo sportivo locale».

Sabato 24 maggio alle ore 20 sono previste le finali con prize money per le diverse categorie di sparring: dallo Youth U-18 all’Adult 18-34 anni. Nella stessa serata si svolgeranno anche le finali di pattern Youth U-18 I Dan e Adult II Dan (senza borsa premio). L’ingresso al pubblico è gratuito per l’intero week-end. «Le finali con premio in denaro offriranno spettacolo – aggiunge il direttore tecnico, Giuseppe Lanotte – ma il nostro vero obiettivo è dare ai giovani un’esperienza formativa di alto profilo tecnico e umano».

Domani 25 maggio, la struttura della Città della Disfida ospiterà le gare degli atleti più piccoli e delle cinture bianche, coinvolgendo un gran numero di partecipanti e delle loro famiglie al seguito.