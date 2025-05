Barletta ospiterà mercoledì 28 maggio alle ore 18:30 un nuovo appuntamento del ciclo «Afterwork Yell!» con una protagonista d’eccezione: Pegah Moshir Pour, attivista, consulente e voce autorevole per i diritti umani e digitali. L’incontro si terrà presso il Likeabee Creative Company con ingresso gratuito su prenotazione.

La serata sarà un’occasione per dialogare con una delle figure più ascoltate dell’attivismo contemporaneo. Nata in Iran e cresciuta in Italia, Pegah Moshir Pour è oggi autrice per il quotidiano la Repubblica, protagonista di campagne internazionali per la libertà in Iran e recentemente autrice del suo primo romanzo «La notte sopra Teheran», pubblicato da Garzanti nel 2024. Il libro è una narrazione intensa che intreccia vissuto personale e storia collettiva.

Durante la serata si parlerà di attivismo digitale, libertà di espressione, emancipazione femminile e nuove forme di resistenza online. Il confronto sarà arricchito da letture tratte dal libro e dalla registrazione live di un video podcast, realizzato da Likeabee Creative Company per il format YELL! Culture Digitali.

L’evento si inserisce nel progetto Afterwork Yell! club, una rassegna di incontri serali nella sede di Likeabee a Barletta, pensata per creare momenti di confronto su temi contemporanei, digitali e culturali.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 28 maggio 2025 alle ore 18:30 presso il Likeabee Creative Space in via Rizzitelli 22 a Barletta. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.