Giunge alla sua seconda edizione il concorso letterario e grafico-pittorico “Cara Maestra…”, dedicato alla memoria della maestra Giovanna Laforgia, figura educativa e umana indimenticabile, già celebrata lo scorso anno in una commovente manifestazione presso il Teatro Curci di Barletta.

Giovedì 29 maggio, nella suggestiva cornice della Sala Rossa del Castello di Barletta, si terrà la cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 del concorso, che ha visto la partecipazione di centinaia di bambini e ragazzi provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado. Gli alunni si sono messi in gioco attraverso lettere o opere artistiche indirizzate a un docente del presente, del passato o persino del futuro: un omaggio personale e sincero a chi, con passione e dedizione, ha lasciato un’impronta nella loro crescita.

Il tema ha dato voce a emozioni autentiche e profonde: tra gli elaborati pervenuti, la giuria – composta da 20 docenti – ha potuto leggere parole di gratitudine, ricordi affettuosi, ma anche riflessioni critiche. Alcuni studenti hanno espresso il desiderio di seguire le orme dei propri insegnanti, altri hanno raccontato esperienze difficili, con grande maturità e sincerità. Non sono mancati messaggi di commiato e dediche toccanti a docenti venute a mancare recentemente.

L’iniziativa ha inoltre raccolto elaborati multimediali particolarmente originali, segno della creatività e dell’entusiasmo con cui gli alunni hanno risposto all’invito.

L’evento di giovedì sarà un’occasione per celebrare non solo i vincitori, ma anche l’importanza dell’educazione e della relazione profonda tra insegnante e alunno. Un tributo collettivo che rafforza il valore della scuola come luogo di crescita, ispirazione e memoria.