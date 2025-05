Si è svolta questa mattina, presso la Sala Consiliare del Comune di Barletta, la cerimonia di proclamazione del nuovo baby sindaco, Luca Dellaquila, al termine di un articolato progetto di educazione civica promosso dall’Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” – classe 5ª H – con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al funzionamento delle istituzioni e alla partecipazione democratica. Il percorso, ideato e coordinato dalla docente Maria Rosaria Dibenedetto, con la collaborazione dell’insegnante Mariella Rinaldi, ha coinvolto gli alunni in attività di grande valore formativo: dalla creazione di veri e propri partiti politici alla conduzione di una campagna elettorale, fino alle elezioni svoltesi secondo regole democratiche e partecipate da tutta la comunità scolastica. A ottenere la maggioranza dei voti (48,84%) è stato il partito “Nuova Barletta”, rappresentato da Luca Dellaquila. Alla cerimonia hanno preso parte autorità scolastiche e comunali. A presiedere l’evento è stato il Presidente del Consiglio Comunale di Barletta, Avv. Marcello Lanotte, che ha portato i saluti istituzionali e si è congratulato con gli alunni per il loro impegno civico. Assente il sindaco Cosimo Cannito, per sopraggiunti impegni istituzionali. Dopo il giuramento ufficiale e la consegna della fascia tricolore, il baby sindaco Luca Dellaquila ha pronunciato il proprio discorso inaugurale, nel quale ha delineato gli obiettivi principali del suo mandato e presentato la nuova giunta, composta da studenti scelti per competenze e spirito di servizio. Inoltre, è stata conferita la carica di vicesindaco a Miriam Melillo.

La giunta del baby sindaco:

Lucia Alicino – Assessore all’Ambiente

Mattia Fiorella – Assessore alla Pubblica Sicurezza

Gaia Arminio – Assessore alla Cultura

Francesco Lionetti – Assessore allo Sport

Elisa Abazi – Assessore ai Servizi Sociali

Christian Rizzi – Assessore alle Attività Produttive

Vanessa Dimonte – Assessore alla Pubblica Istruzione

Mattia Gambarrota – Assessore ai Lavori Pubblici e Manutenzioni

Il baby sindaco ha inoltre annunciato di mantenere la delega all’Urbanistica, manifestando una visione progettuale matura e orientata allo sviluppo sostenibile della città.

Durante l’evento, è stato particolarmente apprezzato l’intervento programmatico del baby sindaco e della sua giunta, incentrato su temi cruciali come ambiente, inclusione, lotta al bullismo e al disagio sociale. I giovani amministratori hanno espresso il desiderio di costruire una Barletta più verde, solidale e sicura, definendola una città “evoluta” e modello per le nuove generazioni.

Alla cerimonia erano presenti anche gli alunni della classe 5ª I, accompagnati dalle docenti Stefania Fiorentino e Francesca Rodolfo, la Dirigente scolastica Prof.ssa Gabriella Catacchio, l’insegnante Maria Teresa Fiorella, e numerosi genitori, a testimonianza di un forte coinvolgimento della comunità scolastica.

L’iniziativa si è rivelata un esempio virtuoso di come la scuola possa farsi promotrice di educazione alla cittadinanza attiva, ponendo le basi per la formazione di cittadini consapevoli, partecipi e responsabili.