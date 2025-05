La passione per la cultura, le forme d’arte come il teatro, ma soprattutto l’amore per la professione di insegnante. E’ il profilo della mai dimenticata maestra Giovanna Laforgia, ricordata dall’istituto comprensivo “Modugno-Moro” di Barletta attraverso la seconda edizione concorso letterario e grafico-pittorico “Cara Maestra…” che ha esaltato la creatività degli studenti. Giovanna Laforgia ha formato tante generazioni di bambini in quasi 45 anni di servizio. La cerimonia di premiazione del concorso si è tenuta nella sala Rossa del Castello Svevo di Barletta.

Così anche le nuove generazioni hanno potuto conoscere la figura della maestra Laforgia. Anche le sue colleghe la ricordano con affetto e commozione.

Il servizio.