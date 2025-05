Proseguono gli incontri promossi a Barletta da Alleanza Verdi e Sinistra. Sullo sfondo c’è il voto per le regionali in Puglia, ma nel frattempo bisogna parlare di contenuti per una maggiore consapevolezza dei cittadini. I temi chiave dell’ultimo incontro presso la sede del circolo barlettano di Sinistra Italiana, sono stati: territorio, infrastrutture e trasporti. Fattori che incidono, e non poco, sulla qualità della vita dei cittadini.

All’incontro ha preso parte anche il Forum Ambientalista Puglia che ha accolto l’invito di AVS. Fondamentale parlare di contenuti e fare autocritica sull’operato del centrosinistra pugliese con l’obiettivo di guardare avanti e superare le criticità emerse sin qui.

