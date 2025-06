Il 5 giugno è, dal 1920, la Festa dell’Arma dei Carabinieri ed anche nella sesta provincia pugliese non mancherà una celebrazione di questa importante data. L’Arma, infatti, viene celebrata in questo giorno che corrisponde a quello in cui, per la prima volta, fu insignita della medaglia d’Oro al valor militare per le azioni e i sacrifici compiuti nella prima guerra mondiale. “Rinnovellò le sue più fiere tradizioni con innumerevoli prove di tenace attaccamento al dovere e di fulgido eroismo, dando validissimo contributo alla radiosa vittoria delle armi d’Italia” si legge nelle motivazioni del conferimento della medaglia d’Oro. È certamente anche l’occasione per ricordare la sua fondazione avvenuta nel 1814, ben 211 anni fa quindi. Quest’anno, dopo le apprezzate celebrazioni tenute a Trani il 5 giugno 2024, sarà Barletta ad ospitare la festa proprio davanti al Castello: e i preparativi sono stati oggetto della massima attenzione da parte del comando provinciale. Prove su prove per conseguire quella perfezione che secondo il colonnello Galasso non è solo forma

La celebrazione sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente e sui suoi canali social a partire dalle ore 20. Anche quest’anno a colorare musicalmente la celebrazione, saranno gli studenti.