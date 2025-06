Con propria ordinanza, rivolta a tutte le utenze domestiche e a tutte le utenze non domestiche-food, il Sindaco di Barletta Cosimo Cannito ha stabilito:

il divieto assoluto di conferire rifiuti in sacchi neri, tali da impedire la verifica del corretto conferimento; il divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili, per il conferimento della frazione organica; nell’intero territorio comunale, il divieto di abbandono e il deposito di rifiuti di qualsiasi genere sul suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata e/o al di fuori dagli appositi contenitori.

“Il provvedimento – afferma il Sindaco Cannito – si è reso necessario perché il conferimento di rifiuti in sacchi e buste nere o non trasparenti e comunque in buste non conformi comporta gravi disfunzioni nelle attività di raccolta nonché anomalie e criticità agli impianti di trattamento di rifiuti, con enorme aggravio di costi alla collettività e difficoltà di gestione delle frazioni differenziate e non differenziate.

Questa ordinanza è necessaria perché l’utilizzo di sacchi e buste nere o comunque non trasparenti non consente il controllo visivo da parte degli operatori adibiti al servizio di raccolta porta a porta e ostacola la verifica di conformità del rifiuto differenziato secondo i calendari di raccolta in vigore. Si è infatti spesso accertata, nell’ambito delle attività di controllo svolte congiuntamente da Bar.S.A. S.p.A. e dal Settore Ambiente e Igiene Urbana del Comune, la presenza di rifiuti estranei all’interno dei sacchi e delle buste nere.