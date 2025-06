Si comunica che, con una propria nota il Prefetto della Provincia BAT, S.E. Silvana D’Agostino, ha riepilogato quanto contenuto nell’ordinanza dei sindaci in tema di emissioni sonore e somministrazione di bevande alcoliche dei locali pubblici nel periodo estivo ( 1 Giugno – 30 Settembre) decisa dal Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica dello scorso 14 Maggio.

Per i titolari di licenza di pubblico spettacolo (ex art. 80 T.U.L.P.S) l’interruzione delle emissioni sonore e di somministrazione di bevande alcoliche dovrà avvenire, dal lunedì al giovedì, alle ore 02,30 del giorno successivo e, dal venerdì alla domenica (festivi e prefestivi compresi), alle ore 03,30 del giorno successivo.

A tutti i titolari delle attivita’ commerciali nonche’ degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande viene ordinata, dal lunedì al giovedì, l’interruzione delle emissioni sonore e la vendita e/o somministrazione di bevande alcoliche alle ore 01,00 del giorno successivo. Dal venerdì alla domenica (festivi e prefestivi compresi), invece, tale orario viene prorogato alle ore 02,00 del giorno successivo.

I titolari degli store h 24 il divieto di vendita di bevande alcoliche nel territorio comunale partirà dalle ore 22,00 fino alle ore 7,00 del giorno successivo.

“D’intesa con il Prefetto – ha dichiarato il sindaco di Barletta, Mino Cannito – abbiamo cercato di venire incontro alle legittime esigenze degli operatori e fruitori della movida con i bisogni altrettanto legittimi dei residenti. Il mio invito rivolto a tutti i gestori e titolari di attività direttamente interessati dalle disposizioni è di rispettarne gli orari come è giusto che sia in una città civile e moderna. Auspico che tutti sappiano comportarsi in modo corretto e diligente senza che si creino disturbi e malumori di sorta” .