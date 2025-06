Si è svolto domenica 8 giugno il Congresso Provinciale di Noi Moderati – Provincia di Barletta-Andria-Trani, alla presenza di iscritti, delegati e rappresentanti istituzionali del centrodestra.

I lavori sono stati presieduti dalla Senatrice Giusy Versace, giunta da Milano per guidare i lavori congressuali. Hanno composto il tavolo di presidenza Lucia Ricatti, Mimmo Cataleta e il Coordinatore Regionale NOI Moderati della Puglia Luigi Morgante.

Tra gli interventi istituzionali si segnalano quelli del Sindaco di Barletta Mino Cannito, del Sindaco di Trinitapoli Francesco Difeo, e dei Segretari Provinciali di Forza Italia Marcello Lanotte e Azione Francesco Spina.

Il Congresso ha proclamato per acclamazione il consigliere comunale di Barletta Rocco Dileo nuovo Coordinatore Provinciale di Noi Moderati B.A.T.

Contestualmente sono stati eletti anche i 10 membri del Coordinamento Provinciale e i 10 Delegati che rappresenteranno la provincia al prossimo Congresso Regionale.

Eletti nel Coordinamento Provinciale

Cataleta Cosimo Damiano Matarrese Armando AntoninoSabino Leone Vito Antonio Riccardo Dell’Olio Ricatti Lucia Caporale Cinzia Maria Sabina Filannino Filomena Dicorato Francesco Citino Salvatore

Nel suo discorso di insediamento, Rocco Dileo ha dichiarato:

“Essere eletto per acclamazione non è solo una fiducia, è una responsabilità. Noi Moderati sarà una forza utile, presente, concreta. Costruiremo una casa politica per chi crede nella serietà, nel merito, e nella buona amministrazione. Da domani si lavora nei territori, senza sosta.”

Il Congresso ha segnato l’inizio di una nuova stagione per il movimento nella provincia, con una squadra forte e coesa, pronta a contribuire al futuro del centrodestra pugliese.