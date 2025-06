Un grave episodio di negligenza nel conferimento dei rifiuti si è verificato questa mattina, intorno alle ore 6.30, in via Domenico Senatore a Barletta. Durante il regolare turno di raccolta porta a porta, un operatore ecologico di Bar.S.A. S.p.A. si è ferito a causa della presenza di una siringa, senza cappuccio, all’interno di un sacco di rifiuti destinato alla raccolta di plastica.

Nel sollevare il sacchetto, l’ago della siringa, purtroppo non immediatamente visibile perché questa era celata dagli altri rifiuti, ha trafitto la busta esterna penetrando nella pelle dell’operatore e provocando una ferita alla gamba con abbondante fuoriuscita di sangue. L’operatore, visibilmente scosso, è stato immediatamente condotto presso il pronto soccorso per gli accertamenti del caso. A seguito del referto ospedaliero, è stata attivata la prevista procedura sanitaria, con il coinvolgimento del medico aziendale.

«Mi trovo costretta a esprimere il mio sdegno e la mia incredulità di fronte a un simile atto di inciviltà – spiega la Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bar.S.A. S.p.A., avvocato Alessia De Finis – parlare di incuria o di disattenzione sarebbe riduttivo; qui siamo di fronte a un gesto che sfiora la negligenza consapevole. Come è possibile che alcuni cittadini, peraltro consci dell’esistenza di operatori ecologici al servizio della collettività, possano conferire rifiuti in modo così imprudente, senza alcun riguardo per la sicurezza altrui? Lasciare una siringa priva di cappuccio è un atto di grave irresponsabilità, e le conseguenze, come purtroppo abbiamo visto, sono devastanti. I rifiuti pericolosi non solo mettono a rischio la salute degli operatori, ma sono una ferita inferta al senso di civiltà di tutta la comunità. La responsabilità civile ed etica è un dovere che tutti dovremmo assumerci con maggiore serietà. È ora che ogni cittadino comprenda appieno i danni che una simile disattenzione può provocare oltre alla responsabilità che quest’atto generi».