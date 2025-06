Per lavori finalizzati al posizionamento di tronchi idrico-fognari, il Comune di Barletta rende noto che è stato istituito dal 16 giugno il divieto di sosta con rimozione (ambo i lati della

carreggiata dalle ore 00,00 alle ore 24,00) su via Tranvia, nel tratto da Via Ferdinando d’Aragona a Via Trani.

Il divieto rimarrà in vigore fino al termine dei lavori.