Entro il prossimo mese verranno immatricolati e saranno pronti per entrare in servizio gli ultimi 16 autobus suburbani a metano, appartenenti alla fornitura dei 148 acquistati da Regione Puglia con le risorse del Piano Nazionale Complementare al PNRR – D.M. 315/2021. Come i precedenti 132 autobus già circolanti, questi 16 autobus a metano Otokar sono stati assegnati ai Comuni e concessi in usufrutto alle imprese di trasporto che gestiscono il servizio urbano del TPL sul territorio comunale, e andranno a sostituire altrettanti autobus obsoleti o non più funzionanti che verranno dismessi. I Comuni assegnatari sono Barletta, Minervino Murge, Spinazzola, Bitonto, Gioia del Colle, Altamura, Molfetta, San Severo, Brindisi, Taranto, Castellaneta e Lecce.

“Con questa nuova distribuzione mettiamo su strada ulteriori nuovi autobus a basso impatto ambientale e aiutiamo le società di trasporto a smaltire autobus vecchi e spesso non più utilizzati – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento -. E il fatto di averli assegnati in via prioritaria a quei Comuni che nelle precedenti fasi di assegnazione non erano rientrati tra i beneficiari, conferma che i criteri messi in campo garantiscono una distribuzione equa e conforme alle esigenze di rinnovo delle flotte su gomma su tutto il territorio regionale. Stiamo dando a tutte le amministrazioni la possibilità di utilizzare autobus ecologici, moderni, confortevoli e sicuri e quindi a tutti i cittadini di viaggiare sullo stesso tipo di mezzi, dal nord al sud della Puglia.”