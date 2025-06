In attesa di mettere nero su bianco l’intesa con Massimo Pizzulli, allenatore prescelto per il futuro e fresco di addio con il Martina dopo cinque anni sulla panchina del Tursi, il Barletta esplora diverse idee di mercato per rinforzare un organico che, per voce della dirigenza, ambisce ad essere protagonista nella stagione del ritorno nel girone H di Serie D, dimensione salutata a maggio del 2024 e ritrovata grazie alla cavalcata promozione che ha portato i biancorossi a dominare il campionato di Eccellenza pugliese 2024/25 sotto la guida di Pasquale de Candia.

Due sono sin qui le certezze in vista dell’annata sportiva che verrà: l’arrivo di Gabriel Fernandes, portiere in grado di vincere gli ultimi due campionati in ordine cronologico con le maglie di Team Altamura e Casarano, e del regista Luca Guadalupi, pronto al ritorno in Puglia dopo la promozione conquistata con la maglia della Sambenedettese. A questi profili potrebbe presto aggiungersi la conferma di Esteban Giambuzzi, al momento l’unico calciatore biancorosso dei sette sotto contratto per la prossima stagione che potrebbe fare ancora parte dell’organico.

I prossimi giorni potrebbero essere quelli utili per formalizzare i primi innesti. E i fari biancorossi sono puntati su due tipologie di profili: veterani di Lega Pro o protagonisti recenti in Serie D. Alla prima voce corrisponde Giuseppe Coccia, laterale difensivo sotto contratto con il Cerignola – club in cui gioca anche Alessandro Ligi, altro obiettivo del Barletta – e in grado di totalizzare in carriera 220 presenze in Serie C che piace e non poco all’area tecnica. Della seconda tipologia invece fanno parte Endri Zenelaj, tra i registi più brillanti di tutta la Serie D 2024/25, e Michele Silvestro, cinque reti e sette assist con il Martina nella scorsa annata: sono entrambi molto graditi a Pizzulli, che li ha allenati. Zenelaj però vorrebbe una chance in C così in quella casella il Barletta valuta altre piste come Crocifisso Cancelli, capitano della Fidelis Andria, e Gaetano Logoluso, che il Casarano vorrebbe però confermare. In attacco, fermo restando la corsa in atto per arrivare all’ex Fidelis Da Silva, sta prendendo corpo nelle ultime ore un sondaggio per un cavallo di ritorno: Matteo Di Piazza,31 gol nelle ultime due stagioni tra Cavese e Matera e già in biancorosso da dicembre 2022 a novembre 2023. Al momento solo idee ma alcune di queste sono pronte a decollare alla voce “trattative”.