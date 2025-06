Si apre il 19 giugno 2025, la finestra temporale per presentare la domanda di accesso ai servizi socio-educativi, iscritti nel Catalogo telematico della Regione Puglia dell’offerta minori 2025, attraverso l’utilizzo del Buono Servizio Minori, un titolo di acquisto che consente di abbattere i costi per la fruizione di tali servizi e strutture.

Ai sensi del Regolamento regionale 4/2007, le tipologie di servizi accreditati, presenti nel Catalogo telematico dell’offerta minori 2025, approvato con D.D. 146/692 del 12.06.2025, presso i quali è possibile presentare la domanda sono quattro:

Centro socio educativo diurno, art. 52 del Regolamento, per minori di età compresa tra 6 e 17 anni; Ludoteca, art. 89 del Regolamento, per minori di età compresa tra 3 e 12 anni; Servizi educativi e per il tempo libero, art. 103 del Regolamento, per minori di età compresa tra 3 e 14 anni; Centri aperti polivalenti per minori, art. 104 del Regolamento, per minori di età compresa tra 6 e 17 anni.

L’accesso al Buono Servizio Minori è riservato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

età minima del minore, prevista dal Regolamento per la frequenza di ciascuna delle tipologie di strutture e di servizi iscritte nel Catalogo, compiuta entro il 31 dicembre 2025. Il minore può iniziare a frequentare la struttura al compimento dell’età richiesta, come precisato all’art.6 comma 1 dell’ Avviso ;

; residenza o domicilio in Puglia del minore;

ISEE minorenni 2025 non superiore a 20.000,00 euro.

Modalità e termini per la presentazione della domanda

La procedura per la presentazione della domanda è interamente on line, su piattaforma web regionale dedicata, raggiungibile al seguente link:

https://pugliasociale-spid.regione.puglia.it/ords/f?p=10001

La finestra per i nuclei familiari rimarrà aperta dalle ore 12.00 del 19 giugno 2025 fino alle ore 12.00 del 10 luglio 2025, mentre quella per gli abbinamenti si chiuderà il 15 luglio 2025.