Mateus Castro Da Silva è un nuovo attaccante del Barletta. Colpo grosso in attacco per il club allenato da Massimo Pizzulli. Di seguito la nota ufficiale.

“Mateus Da Silva è del Barletta!

Il Barletta 1922 ufficializza di aver sottoscritto un accordo per la stagione sportiva 2025/26 con l’attaccante brasiliano Mateus Castro Da Silva, classe 1997. Bomber con esperienza nel girone H di Serie D: lo scorso anno 9 gol e 3 assist con la Fidelis Andria, nella stagione precedente 17 reti con il Gravina. Cresciuto nel settore giovanile dell’Atletico Mineiro poi in patria ha vestito le maglie di Mirassol e Santos.

Da Silva in Europa ha militato in Spagna nel Reus FC Reddis e nel Malaga Academy.

Accordo raggiunto grazie al lavoro in sinergia tra i Soci e il Direttore Sportivo, per portare a Barletta uno dei migliori centravanti della categoria, battendo la concorrenza di numerosi altri club. Potenza fisica grazie ai suoi 198 cm, fiuto del gol e spessore in area: un profilo perfetto per i nostri obiettivi”.