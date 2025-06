Gli inventori e ideatori di startup innovative hanno ancora una settimana di tempo per candidare la propria creatura digitale all’edizione 2025 di DigithON in programma dall’11 al 13 settembre prossimi a Bisceglie, nel nord Barese. La call for ideas della più grande maratona italiana dedicata alle startup e all’innovazione digitale chiuderà infatti lunedì prossimo.

Solo i migliori 100 progetti accederanno alla fase finale dell’appuntamento che coniuga informazione, divulgazione e approfondimento con talk, panel e dibattiti aperti. Le tre giornate settembrine vedranno i finalisti confrontarsi a colpi di pitch (presentazioni), in una startup competition fatta di visioni, innovazione, progresso e creatività. Il primo premio è un assegno da 10.000 euro offerto da Confindustria Bari e Bat. Per essere protagonisti a DigithON 2025, basta registrarsi gratuitamente sul portale digithon.it dove ogni utente potrà inserire tutti i dettagli della propria startup: dalla descrizione del progetto al pitch video, aggiungere slide, oltre a poter fornire indicazioni quali lo stato dell’idea/progetto, il numero di dipendenti e il fatturato. Come in un social network, ogni iscritto potrà pubblicare i propri aggiornamenti per informare i potenziali investitori delle nuove milestones raggiunte. Chi ha già partecipato a DigithON potrà ricandidare la sua application effettuando il login con le credenziali precedentemente utilizzate. A rendere il progetto ancora più solido c’è la fondazione DigithON che trasforma la maratona in un distretto permanente dell’innovazione. “Con radici solide in Puglia e una visione internazionale, la Fondazione intende rendere il Mezzogiorno un hub di riferimento per il Sud Europa, coinvolgendo università, centri di ricerca, grandi aziende e startup in un modello di crescita replicabile su scala globale”, spiega una nota.