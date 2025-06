Chi sono i giovani di oggi? Perché si parla di disagio? I cambiamenti subiti dalla famiglia e dal suo modo di essere come hanno influenzato i nostri ragazzi? La transizione all’età adulta più lunga e lenta del passato, la riduzione di una progettualità del futuro, che diventa sempre più incerto, che effetti stanno avendo nell’universo giovanile? Come vivono i giovani di oggi il sentimento dell’appartenenza, nel clima di incertezza e di fluidità che caratterizza quest’epoca globale? Di questo e di quello che noi possiamo e dobbiamo fare si parlerà nell’incontro organizzato dall’Associazione Donne Giuriste Italia sez. di Trani e gli Avvocati di Bisceglie in collaborazione con la lega Navale

“Oltre il grido: strategie e risposte al disagio giovanile.”

Dopo i saluti del Presidente della Lega Navale dott. Giuseppe Gammarota, la Presidente degli Avvocati di Bisceglie Avv. Adriana Moschetti e la Presidente dell’Adgi sez. di Trani Avv. Anna Chiumeo. Ci saranno gli interventi dell. Avv. Maria Rosaria Basile, consulente Cav Save Trani, dott. Cinzia Campo psicologa-psicoterapeuta G.O. presso il Tribunale dei Minorenni di Bari, Dott.ssa Capasso Rossella psicologa-psicoterapeuta coordinatrice del Centro Servizi per le Famiglie “Origami” del comune di Barletta, dott Marcello Colopi sociologo-scrittore sociale, dott Pasquale Cusano Dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Barletta. Moderatrice sarà l. Avv. Matilde Cafiero.

Il convegno si terrà mercoledì 25 giugno ore 18.30 presso la lega navale via Cristoforo Colombo n. 1 L’evento è accreditato dal COA per 3 crediti , materie ordinarie.